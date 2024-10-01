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Возбуждено дело о хищении 20 млн рублей на питании для военных во Владивостоке

СК РФ расследует дело о краже 20 миллионов рублей из средств на питание военных

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России возбудили уголовное дело о краже сотрудниками фирмы ООО «РБЕ «Филиал Поволжья» 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных на питание военных во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета РФ.

Фигурантами дела стали сотрудники ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» Ирина Семина, Нина Крупень, Константин Барминский и замглавы воинской части Владимир Раков. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Сообщается, что летом 2023 года фирма заключила контракт с Минобороны на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военнослужащих в городе Владивостоке. По данным следствия, участники преступной схемы завышали число питающихся в столовых военнослужащих и распределяли между собой полученные за лишних бойцов из бюджета средства.

26 июля экс-замглавы Минобороны России задержали по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости в интересах «Грязинского пищевого комбината». Под покровительством генерала мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее связанный с делом о сухпайках для военных комбинат перестал работать.

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