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В Челябинске мальчик уехал в школу и был найден в другом городе

Мальчика, который уехал в школу в Челябинске, нашли в другом городе

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Global Look Press

Мальчик из Челябинска пропал после того, как отправился в школу. Об этом сообщает 74.ru.

По данным источника, утром семилетний ребенок должен был поехать в школу. Первоклассник сел в маршрутку, после чего его не видели. Как рассказали волонтеры, было неизвестно, на какой остановке вышел мальчик и в какую сторону отправился.

Как рассказали в МВД, сегодня утром полицейские приняли заявление об исчезновении ребенка, после чего были организованы поиски. В результате первоклассника нашли в соседнем городе, Копейске. Предполагается, что ребенок перепутал транспорт и сел не в тот.

На данный момент сотрудники полиции работают в Копейске. Они выяснят обстоятельства произошедшего.

До этого в Кузбассе пропала 11-летняя девочка с инвалидностью. К поискам подключились не только волонтеры и полиция, но и сотрудники МЧС. В результате ребенка нашли на участке, где проживала бабушка пропавшей, школьницу отыскали в надворных постройках.

Ранее в Ленобласти пропавшего в лесу мальчика нашли с помощью дрона.

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