Задержанного и.о. вице-премьера Башкирии потребовали отправить в СИЗО

Следователи потребовали отправить в СИЗО исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева, задержанного по делу о получении многомиллионной взятки. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что заседание по делу состоится в Басманном районном суде Москвы.

«Суд <...> приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Марзаева Алана Викторовича», — рассказали в пресс-службе инстанции.

30 сентября правоохранители задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, против Алана Марзаева было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По ее информации, чиновник получил 37 млн рублей от руководителей ряда дорожно-строительных компаний. В ответ он обязался покровительствовать коммерческой деятельности соответствующих фирм, а также обеспечить заключение ими государственных контрактов на строительство дорог в республике.

Ранее мэра одного из городов в Республике Дагестан задержали по подозрению в коррупции.