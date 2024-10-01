Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанного и.о. вице-премьера Башкирии потребовали отправить в СИЗО

СК РФ попросил суд арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке

close
Суды общей юрисдикции города Москвы

Следователи потребовали отправить в СИЗО исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева, задержанного по делу о получении многомиллионной взятки. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что заседание по делу состоится в Басманном районном суде Москвы.

«Суд <...> приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Марзаева Алана Викторовича», — рассказали в пресс-службе инстанции.

30 сентября правоохранители задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, против Алана Марзаева было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По ее информации, чиновник получил 37 млн рублей от руководителей ряда дорожно-строительных компаний. В ответ он обязался покровительствовать коммерческой деятельности соответствующих фирм, а также обеспечить заключение ими государственных контрактов на строительство дорог в республике.

Ранее мэра одного из городов в Республике Дагестан задержали по подозрению в коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами