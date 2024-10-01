В Воронежской области ввели режим ЧС

В Воронежской области ввели режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Введение режима ЧС позволит документально зафиксировать невозможность выполнения целевых показателей, а также получить аграриям страховые выплаты.

Срок действия режима чрезвычайной ситуации на данный момент неизвестен.

Незадолго до этого сразу в трех российских регионах ввели режим ЧС. В Спасском районе Рязанской области его ввели из-за горения сухой травы.

Позже в Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара. Площадь активного горения составляла 7 га.

30 сентября на территории всей Ростовской области из-за лесных пожаров также был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Брянской области ввели режим ЧС.