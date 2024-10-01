Мужчина избил инвалида-колясочника во время конфликта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина избил инвалида-колясочника во время конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По предварительной информации Telegram-канала, инцидент произошел в девятом поселке. На кадрах с места видно, как мужчина конфликтует с человеком с ограниченными возможностями на инвалидной коляске, а затем бьет его по голове. При этом сопровождавшую его женщину он не тронул.

Агрессор несколько раз атаковал инвалида, нанося ему сильные удары, сообщает Telegram-канал, однако на кадрах с места происшествия запечатлен лишь один эпизод. В МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщений по факту инцидента не поступало. Стражи порядка зарегистрировали информацию, опубликованную в социальных сетях, и начали проверку.

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