ФСБ показала кадры тренировок радикалов с зажигательной смесью

Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила кадры тренировок проукраинских радикалов с зажигательной смесью. Ролик показало РИА Новости.

На полученных оперативниками кадрах видно, как один из 39 задержанных службой радикалов бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, а его единомышленник стреляет из самодельного пистолета. Также там показаны сделанные проходящими обучение молодыми людьми зарисованные от руки схемы создания самодельных бутылок с зажигательной смесью.

До этого ФСБ сообщила о задержании 39 радикалов, склонявших детей к насильственным акциям.

В службе уточнили, что радикалы были задержаны в ходе оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, проведенных совместно с МВД и Следственным комитетом России. В рамках операции правоохранители проверили 252 участников деструктивных интернет-сообществ. Среди них были 156 несовершеннолетних.

В ФСБ добавили, что в результате операции были задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций.

Ранее радикал напал с молотком на главного муфтия Тюменской области в его кабинете.