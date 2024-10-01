Калужскую девочку-подростка поймали на попытке вступить в РДК

Несовершеннолетняя жительница Калуги пыталась примкнуть к входящей в состав украинских войск организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщает «ГТРК Калуга» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В телефоне подростка нашли сообщение, которое, она, предположительно, пыталась отправить РДК. В нем калужанка пишет, что «боролась против власти», и ей якобы грозит срок, в связи с чем она и ее парень хотят примкнуть к террористам. Ответа на послание девочка не получила.

Отмечается, что действия 16-летней калужанки не нанесли ущерба безопасности РФ, в связи с чем девочка отделалась от ФСБ предостережением. При этом в спецслужбах предупредили, что за участие в деятельности террористов можно получить тюремный срок до 20 лет или штраф до полумиллиона рублей.

14 сентября сообщалось об инциденте со страйкболистом из Ивановской области. Мужчина также высказывал желание вступить в РДК. Его задержали, и теперь ему грозит срок по статье «Госизмена».

Ранее стало известно, что основателю РДК грозит второй пожизненный срок.