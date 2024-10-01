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Россиянка отсудила 120 тысяч рублей у хозяев овчарки, покусавшей ее за лицо и спину

В Тюменской области хозяева пса, покусавшего прохожую, выплатят ей компенсацию

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Shutterstock

В Тюменской области хозяева овчарки, которая покусала прохожую за лицо и спину, выплатят пострадавшей 120 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел в июле текущего года в селе Старый Кавдык. Семейная пара выгуливала овчарку на поводке, но без намордника. В какой-то момент собака вырвалась из ошейника и набросилась на 56-летнюю прохожую, покусав ее за лицо и спину.

Прокуратура провела проверку после обращения пострадавшей. Результатом стал судебный иск. По нему с владельцев собаки приняли решение взыскать в пользу пострадавшей женщины компенсацию в размере 120 тысяч рублей.

До этого в Курской области суд обязал владельца кане-корсо, покусавшего семилетнего ребенка, выплатить компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Ранее алабай набросился на шестилетнего мальчика и его бабушку в Нижегородской области.

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