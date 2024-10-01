В ФСБ сообщили о подростках, готовящих нападения с украинскими кураторами

Девять подростков, готовивших нападения под влиянием украинских кураторов через Discord, задержали в России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — сказали в ведомстве.

Также в ФСБ сообщили, что в России задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые, как утверждается, склоняли по указанию Киева подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Радикалы, по данным ведомства, были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций.

До этого ФСБ показала кадры с задержанием двух россиянок, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным службы, женщины с 2023 года собирали и передавали информацию о российских военных объектах представителю запрещенной в РФ организации, использующейся ГУР министерства обороны Украины.

Ранее ФСБ задержала передававших данные о Крымском мосте агентов спецслужб Украины.