Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ сообщили о подростках, готовящих нападения с украинскими кураторами

ФСБ: девять подростков готовили нападения с украинскими кураторами через Discord

close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Девять подростков, готовивших нападения под влиянием украинских кураторов через Discord, задержали в России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — сказали в ведомстве.

Также в ФСБ сообщили, что в России задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые, как утверждается, склоняли по указанию Киева подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Радикалы, по данным ведомства, были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций.

До этого ФСБ показала кадры с задержанием двух россиянок, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным службы, женщины с 2023 года собирали и передавали информацию о российских военных объектах представителю запрещенной в РФ организации, использующейся ГУР министерства обороны Украины.

Ранее ФСБ задержала передававших данные о Крымском мосте агентов спецслужб Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами