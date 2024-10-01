В Госдуме нашли способ предотвратить взрывы газовых баллонов в домах

В России нужно внести изменения в законодательство относительно использования жителями газовых баллонов. В том числе следует запретить размещать в доме или квартире баллоны объемом более пяти литров, а также более одного баллона, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«У нас сейчас большие проблемы с этими баллонами. Их не сертифицируют, не проверяют на качество. Никто не контролирует, кто использует, как используют, где хранят баллоны», — объяснила депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня сложилась такая ситуация, что из-за нехватки сотрудников не удается ужесточить контроль, качество самих баллонов зачастую вызывает большие вопросы, а правоприменительная практика не работает. С учетом этих проблем комитет по энергетике уже давно планирует ввести строгие правила. В том числе предлагается утвердить учет каждого баллона, проводить проверки на соответствие нормам, а также создать специальных организаций, которые будут регулировать этот вопрос, отметила Разворотнева. Она подчеркнула недопустимость хранения газовых баллонов в квартирах.

Помимо прочего, необходимо обязать россиян сообщать управляющей компании о любых ремонтных работах. Для этого нужно создать органы, уполномоченные регулировать этот вопрос. Это позволит, в том числе, предотвращать снос несущих стен при перепланировках и другие виды работ, которые в перспективе грозят последствиями жильцам всего дома, заключила парламентарий.

Напомним, на днях в квартире здания ЖК «Селигер Сити» в Москве взорвался и вылетел из окна на улицу газовый баллон, этот момент попал на видео. В результате взрыва возник пожар, охвативший квартиры с пятого по восьмой этаж. Позже выяснилось, что газовые баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире.

Россиянам ранее рассказали, можно ли хранить дома газовый баллон.