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В Малайзии слон затоптал мужчину, пытавшегося отогнать его от школы

WOB: малайзиец пытался отогнать слона от школы и был затоптан

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update11111/X (ранее Twitter)

В Малайзии слон затоптал мужчину, который попытался отогнать его от школы, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, местные жители заметили слона, блуждающего по улицам деревни. В какой-то момент животное подошло к школе, где в этот момент были дети. Двое мужчин решили отогнать зверя палками, но тот в ответ затоптал одного из них.

В больнице сообщили, что пострадавший получил тяжелые травмы головы, внутреннее кровотечение в брюшной полости и перелом бедра. Сейчас он находится под пристальным наблюдением врачей.

Местная полиция подтвердила факт инцидента и обратилась к общественности с просьбой проявлять максимальную осторожность при встрече с дикими животными. Они подчеркнули необходимость следовать рекомендациям специалистов и избегать опасных ситуаций.

Ранее в Замбии разъяренный слон вытащил туристку из машины и затоптал ее.

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