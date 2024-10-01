Таможенники нашли золотой песок в сигаретных пачках у граждан Китая, пересекавших границу

В Еврейской автономной области (ЕАО) таможенники обнаружили у пересекавших границу граждан Китая золотой песок. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, инцидент произошел на пароме в Тунцзян, который следовал через пропускной пункт Нижнеленинское. Во время сканирования багажа двух граждан Китая таможенники выявили свертки с металлическим песком, которые были спрятаны в сигаретных пачках и кошельках. Экспертиза показала, что это золото общим весом в 483,5 граммов.

Иностранцев задержали. Установлено, что мужчины являются сотрудниками золотодобывающей компании — они вывозили драгоценный металл для сдачи в ломбард у себя на родине. Злоумышленники намеренно скрыли требующий декларации товар от таможенного контроля.

В их отношении возбудили уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Фигурантов заключили под стражу, теперь им грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее россиянина со старинными монетами в ботинке задержали на границе.