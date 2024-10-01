Глава МАГАТЭ намерен посетить БелАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что планирует посетить Белорусскую АЭС, чтобы убедиться в нормальной работе двух ее реакторов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я планирую посетить Белорусскую АЭС в Островцах, убедиться в том, что оба энергоблока работают так, как они должны работать», — поделился Гросси.

Он подчеркнул, что в МАГАТЭ понимают важность БелАЭС для белорусской экономики.

Гросси уточнил, что в ходе своего визита в Минск обсудил с Лукашенко безопасность ядерных объектов в контексте конфликта на Украине.

До этого Лукашенко в ходе встречи с Гросси заявил, что Украина распространяет фейк, утверждая, что Белоруссия намерена захватить Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС).

Гросси приехал в Белоруссию 1 октября. В ходе поездки он планирует провести встречи на высоком уровне в Минске, а также посетить Белорусскую атомную электростанцию.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.