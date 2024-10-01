Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ намерен посетить БелАЭС

Гросси планирует посетить БелАЭС, чтобы убедиться в ее правильной работе

close
Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что планирует посетить Белорусскую АЭС, чтобы убедиться в нормальной работе двух ее реакторов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я планирую посетить Белорусскую АЭС в Островцах, убедиться в том, что оба энергоблока работают так, как они должны работать», — поделился Гросси.

Он подчеркнул, что в МАГАТЭ понимают важность БелАЭС для белорусской экономики.

Гросси уточнил, что в ходе своего визита в Минск обсудил с Лукашенко безопасность ядерных объектов в контексте конфликта на Украине.

До этого Лукашенко в ходе встречи с Гросси заявил, что Украина распространяет фейк, утверждая, что Белоруссия намерена захватить Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС).

Гросси приехал в Белоруссию 1 октября. В ходе поездки он планирует провести встречи на высоком уровне в Минске, а также посетить Белорусскую атомную электростанцию.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами