Пилоты экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира, оскорблявшего членов экипажа

Рейс из Гонконга в Чикаго сорвал пьяный пассажир, который оскорблял членов экипажа. Об этом сообщается на портале DimSum Daily.

Рейс авиакомпании Cathay Pacific вылетел из международного аэропорта Гонконга 29 сентября в 12:39 по местному времени. Он должен был прибыть в международный аэропорт О'Хара в Чикаго, но совершил вынужденную посадку в японском аэропорту Нарита уже в 18:19 по токийскому времени.

Нештатная ситуация на борту произошла по вине пьяного пассажира, который нарушал покой попутчиков и оскорблял членов экипажа. В итоге капитан воздушного судна решил продолжить полет без дебошира и изменил курс, что привело к задержке примерно на два часа.

После посадки в Токио нарушителя сняли с самолета, уже в 19:57 рейс возобновил свой полет. Cathay Pacific принесла извинения за неудобства и заявила о своей приверженности безопасности пассажиров, отметив, что решение о вынужденной посадке было принято в соответствии с этим принципом.

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