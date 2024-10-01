Россиянам рассказали, как пережить предстоящую шестидневную рабочую неделю

Россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. Чтобы перенести возросшую нагрузку без проблем, лучше не планировать на этот период важные дела, а ограничиться обычными задачами, посоветовала психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба в беседе с RT.

Важно заботиться о физическом и психологическом здоровье, в том числе не забывать нормально питаться трижды в день, отметила врач. Она напомнила о важности включения в рацион овощей, сложных углеводов (крупы, фасоль, картофель), а также белков. Также особое внимание нужно уделить режиму сна.

«В идеале ложиться спать не позднее 22 часов вечера, а длительность сна должна составлять не менее семи-восьми часов», — отметила Якуба.

Она также призвала не забывать о важности активного образа жизни и посоветовала заниматься спортом не менее 150 минут в неделю – это, по мнению психолога, поможет поддерживать не только физическое, но и психическое здоровье.

В целом шестидневная рабочая неделя не сопряжена с высоким уровнем стресса – к примеру, он ниже, чем при смене часового пояса. Организм адаптируется к этому достаточно легко, если следовать всем перечисленным рекомендациям, подчеркнула Якуба.

Напомним, в субботу, 2 ноября, работникам предстоит выйти на работу из-за переноса выходного дня на 30 апреля, при этом этот рабочий день будет сокращенным. Ноябрь принесет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства, который выпадает на 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

Ранее в европейской стране ввели шестидневную неделю, от которой работник не сможет отказаться.