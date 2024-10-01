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В Петербурге мужчина ограбил магазин и избил кассира бутылкой

В Петербурге мужчина украл из магазина алкоголь и избил кассира

В Калининском районе Петербурга задержан подозреваемый в разбое, который украл из торговой точки две бутылки алкоголя и избил кассира. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в магазине по проспекту Металлистов и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговый зал вошел неизвестный, схватил с витрины две бутылки со спиртным и попытался скрыться.

Вора заметили сотрудники торговой точки, кассир бросился за злоумышленником в погоню и получил бутылкой по голове. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностирована рубленная рана лобной области. По подозрению в совершении преступления был удержан 40-летний подозреваемый, возбуждено уголовное дело о разбое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кирове грабительницы избили продавца магазина ради нескольких тысяч рублей. Две посетительницы круглосуточной торговой точки напали на продавца и избили ее. После этого злоумышленницы забрали из кассы три тысячи рублей и скрылись. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны организовали поиски налетчиц. Предполагаемых преступниц удалось отыскать в одном из дворов на улице Зеленина. Пострадавшая сотрудница магазина их опознала и женщин передали полицейским.

Ранее екатеринбуржец скрутил вора, который хотел украсть в магазине мясо.

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