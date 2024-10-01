В Саратове подросток помогал мошенникам похищать деньги у пенсионерок

В Саратове полицейские задержали несовершеннолетнего курьера мошенников, который забирал деньги у обманутых аферистами пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным правоохранителей, 16-летний юноша причастен как минимум к трем эпизодам мошенничества. По указанию злоумышленников подросток забрал у 83-летней пенсионерки из Саратова 100 тысяч рублей, у двух жительниц Энгельса 76 и 77 лет — 700 тыс. рублей.

Все женщины поверили в то, что их родственники стали участниками ДТП и теперь нужны деньги для урегулирования вопросов. Часть денег подросток оставил себе в качестве вознаграждения, а часть отправил на неизвестные счета. Полицейскими по всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в качестве меры пресечения подростку избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность юноши к другим преступлениям.

Ранее пожилая россиянка отдала мошенникам более 15 млн рублей после разговора с «начальником».