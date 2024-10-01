Омичка выгуляла ребенка по детской площадке на поводке

В Омске заметили женщину, которая выгуливала ребенка по детской площадке на поводке рядом с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел вблизи жилого дома на Пригородной улице. Очевидцы обратили внимание на женщину, которая выгуливала маленького ребенка на поводке.

На кадрах с места видно, как ребенок ползет по земле, находясь на поводке у матери. При этом рядом резвится собака.

До этого в Госдуме не поддержали идею запретить квадроберов в России. Депутат Светлана Бессараб напомнила о традиции наряжаться в животных – белочек, зайчиков и так далее – на детских утренниках, которая существует уже многие годы. По сути, такие маски и костюмы – это элемент субкультуры квадроберов, подчеркнула она.

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