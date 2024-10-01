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Меликов назвал предварительную причину взрыва на АЗС в Дагестане

Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС в Дагестане

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Рассматриваются версии взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз». Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.

Меликов 1 октября начал совещание по актуальным вопросам с обсуждения последствий ЧП. По словам чиновника, уже сейчас можно сказать, что «без человеческого фактора не обошлось».

Также Меликов сообщил, что аварийно-спасательные мероприятия после взрыва на АЗС завершены.

27 сентября на территории АЗС в поселке Новый Хушет произошло два хлопка с последующим возгоранием. В результате происшествия несколько человек получили смертельные ранения.

По версии Telegram-канала SHOT, причиной трагедии могла стать детонация газового баллона. Площадь возникшего пожара превысила 500 квадратных метров. Спустя почти сутки огонь полностью потушили.

Ранее следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв.

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