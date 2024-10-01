Россиянин случайно узнал о кредите, который на него взяла новая знакомая

В Красноярском крае 40-летняя местная жительница в тайне от нового знакомого оформила на него кредит и потратила деньги на свое усмотрение. Потерпевший узнал об операции от сотрудников банка, которые рассказали ему о задолженности в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В неприятную ситуацию попал 52-летний житель Березовского района. Как рассказал потерпевший, все произошло, когда мужчина несколько дней употреблял спиртные напитки в доме супружеской пары в Сосновоборске, с которыми он только познакомился. В один из дней он передавал свои банковскую карту и телефон хозяйке дома — женщина, воспользовавшись ситуацией, зашла в мобильное приложение банка, где оформила кредит на мужчину, и тут же сняла полученную сумму в банкомате. В последствии на нее она приобрела поддержанную иномарку.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Mazda, приобретенная на украденные средства, изъята.

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