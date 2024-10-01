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Посол КНР в РФ раскрыл, сколько китайских студентов учатся в России

Посол Ханьхуэй: более 44 тысяч китайских студентов учатся в России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В российских вузах проходят обучение более 44 тыс. китайских студентов, при этом более 12 тыс. россиян — учатся в образовательных учреждениях Китая. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Россия и Китай налаживают взаимодействие в гуманитарной сфере и развивают сотрудничество в области культуры, образования, спорта, здравоохранения, молодежных обменов, туризма и не только. Посол уточнил, что в России насчитывается более 200 университетов, в которых преподают курсы китайского языка. Его изучают порядка 90 тыс. учащихся.

«В этом и следующем годах в рамках перекрестных годов культуры Китая и России планируется провести ряд культурных мероприятий, которые будут интересны народам обеих стран, что еще больше углубит дружеские отношения между ними и укрепит общественную основу дружбы между Китаем и Россией, передающейся из поколения в поколение», — добавил Ханьхуэй.

1 октября 2024 года исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что в России растет интерес к китайскому языку. Он уточнил, что некоторые члены его семьи уже свободно на нем говорят. По его словам, интерес к китайскому президент объяснил укреплением бизнес-связей между Россией и КНР, в результате чего растет и количество соответствующих контактов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк открыл в Благовещенске офис с обслуживанием на китайском языке.

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