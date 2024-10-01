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В Улан-Удэ мужчина преследовал школьницу и напал с ножом на ее отца

В Бурятии мужчина, напавший с ножом на отца школьницы, получил 3,5 года колонии

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Бурятии вынесли приговор местному жителю, который преследовал девочку, возвращавшуюся из школы, и напал с ножом на ее отца. Об этом сообщает ТРК «АригУс».

Как удалось установить и доказать следствию, в октябре 2022 года 10-летняя девочка возвращалась домой из школы. За ней увязался незнакомец, ребенок позвонил отцу, который побежал навстречу дочери. Злоумышленник, увидев бегущего на помощь мужчину, выхватил нож и ударил им улан-удэнца в область живота.

Нападавшего удалось задержать, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый утверждал, что дал признательные показания под давлением. Суд признал россиянина виновным в причинении умышленного причинения вреда здоровью и назначил ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Калининграда попала в больницу в день своего рождения из-за нападения собственной дочери. Женщина напала с ножом на мать, она дважды ударила родительницу в грудь, проткнув левое и правое легкие. Муж пострадавшей, ставший очевидцем нападения, немедленно вызвал скорую. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое, злоумышленницу также доставили в медучреждение для определения ее психического состояния.

Ранее москвич не уступил в метро место женщине и ранил ножом мужчину за замечание.

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