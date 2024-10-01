Сотрудница банка из Новосибирска украла у клиентов 15 млн рублей

В Новосибирской области перед судом предстанет бывшая начальница отделения банка, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, 47-летняя жительница Коченевского района Новосибирской области работала руководителем отделения банка. С 2017 по 2019 годы обвиняемая просила клиентов оформлять кредиты, после чего убеждала передать ей полученные деньги в долг.

Полученные таким образом средства мошенница не возвращала. Всего пострадавшими по делу проходят более 30 клиентов банка, которые лишились 15 млн рублей. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудницу банка подозревают в краже более 100 млн рублей. Обвиняемая была задействована в криминальной схеме, где злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей. После чего открывали расчетные счета и передавали данные, необходимые для банковского обслуживания, организаторам незаконной деятельности.

Ранее в Хабаровске сотрудница банка украла у клиентов 4,5 млн рублей.