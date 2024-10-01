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Врач назвала главные ошибки начинающих вегетарианцев

Врач Тананакина: начинающие вегетарианцы часто неправильно планируют рацион

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Depositphotos

Главная ошибка начинающих вегетарианцев — неправильное планирование рациона питания. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. По ее словам, многие новички перестают употреблять мясо, не задумываясь при этом о замене необходимых питательных веществ.

«Некоторые люди начинают есть только определенные виды пищи, например, пасту и картошку, что приводит к недостатку необходимых нутриентов. Важно включать в рацион разнообразные источники пищи», — отметила Тананакина.

Она подчеркнула, что нехватка витаминов и микроэлементов, к примеру, омега-3 жирных кислот, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Специалист посоветовала начинающим вегетарианцам заменить мясо на бобовые: чечевицу, фасоль, нут и горох. Они содержат большое количество белка, а также клетчатку и другие полезные микроэлементы. Кроме того, по ее словам, следует употреблять орехи, семена и соевые продукты.

Ранее шеф-повар рассказал о варианте шашлыка для вегетарианцев.

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