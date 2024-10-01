В России зафиксировали несколько случаев заражения новым вариантом коронавируса

В России зафиксировали семь случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

«Всего за весь период обнаружено семь случаев. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC продолжают мониторить.

26 сентября врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что Обнаруженный в России новый штамм коронавируса ХЕС не должен разительно отличаться от своего «предшественника» омикрона. В целом каждый новый вариант вируса при распространении среди людей получает возможность пробивать иммунную защиту.

До этого специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заражения вариантом новой коронавирусной инфекции XEC в Ростовской области и в Уфе.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост заболеваемости COVID-19.