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Суд признал геноцидом преступления нацистов на территории ДНР

Суд удовлетворил иск о признании действий нацистов на территории ДНР геноцидом

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании геноцидом советских народов преступлений нацистов на территории Донецкой народной республики (ДНР) в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в Telegram-канале ГП.

«В переводе на современный курс рубля региону был причинен материальный ущерб на общую сумму 34 трлн рублей», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что с октября 1941 года в течение почти двух лет оккупации немецкие солдаты осуществляли насильственные преступления, включая грабежи и пытки. Их жертвами стали порядка 174 тысяч мирных советских граждан и свыше 149 тысяч пленных солдат.

Кроме того, нацисты вывезли в другие страны около четверти миллиона человек, которых впоследствии отправили на принудительные работы.

В июле Следственный комитет РФ сообщал, что Липецкий суд признал преступления нацистов в годы оккупации региона в период Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Захватчики уничтожили более 3 тысяч мирных советских граждан, а также насильственно угнали на принудительные работы в Германию более тысячи человек.

Ранее посольство РФ осудило признание Швейцарией голодомора геноцидом.

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