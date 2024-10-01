В Москву к концу недели придут осенние холода и дожди

В Москве до четверга сохранится теплая и солнечная погода. А в конце недели столица попадет в холодную периферию антициклона, температура воздуха заметно понизится, начнутся дожди, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

До четверга Москва останется в восточных и юго-восточных потоках, благодаря чему ночью температура воздуха составит +8-10 градусов, днем +19-21 градус. Это на 4-5 градусов выше нормы.

В пятницу атмосферное давление упадет, вслед за чем начнутся дожди. Днем ожидается 15-17 градусов в Москве и 13-18 градусов по области. Ветер изменится на северо-западный, столичный регион попадет в холодную периферию антициклона.

В субботу на время дожди прекратятся, а в воскресенье вернутся. Днем в выходные прогнозируется +11-16 градусов, ночью похолодает до +3-8 градусов.

«Для этих чисел это выше климатической нормы, но постепенно все движется к тому, что осень вернется в свои пределы», — отметила синоптик.

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