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Россиянам объяснили, как справиться со стрессом и тревогой осенью

Врач Крашкина: медитации и йога помогут справиться с тревогой осенью

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Depositphotos

Осенью люди могут испытывать стресс из-за перемены погоды и сокращения светового дня, поэтому важно внедрять в свою жизнь методы расслабления и управления тревогой. О них в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Практики осознанности, такие как медитация, йога и дыхательные упражнения, помогают снять напряжение и улучшить эмоциональное состояние», — отметила специалист.

Она добавила, что эффективным инструментом для осмысления своих эмоций может стать ведение дневника. Кроме того, по ее словам, улучшению самочувствия и поднятию настроения способствуют прогулки на свежем воздухе, даже в ненастную погоду.

Врач также посоветовала не забывать о своем теле: регулярно питаться, достаточно спать и заниматься спортом.

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», каждый четвертый россиянин (26%) ощущает хандру с наступлением осени. Еще 29% опрошенных признались, что будут чувствовать ее с приходом холодов. При этом 45% респондентов не замечают у себя признаков недомогания с наступлением осеннего сезона.

Самым частым симптомом (47%) осенней хандры опрошенные называют легкое снижение энергии и мотивации. 32%, напротив, признаются, что осень сильно на них влияет: появляется сонливость, апатия и работается с трудом. У 10% респондентов заметно снижается концентрация и становится трудно сосредоточиться на задачах.

Ранее россиянам посоветовали пять книг на осень, чтобы справиться с хандрой.

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