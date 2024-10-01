Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший в Калининград

РИА Новости: в Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший в Калининград

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

В московском Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, в самолете сработал датчик неисправности шасси.

«Борт авиакомпании «Россия» Boeing 737, совершавший рейс из Москвы в Калининград, произвел аварийную посадку. Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси», — поделился собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщило, что причиной аварийной посадки самолета стала проблема с поддувом шасси. Посадка прошла штатно.

До этого Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения. Экипажи трех пассажирских самолетов получили сигналы о тревоге, пролетая над южными регионами России. Неизвестные на аварийной частоте на английском языке угрожали: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены».

Ранее Boeing 737 заглох во Внуково во время рулежки к взлетной полосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами