В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший в Калининград

В московском Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, в самолете сработал датчик неисправности шасси.

«Борт авиакомпании «Россия» Boeing 737, совершавший рейс из Москвы в Калининград, произвел аварийную посадку. Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси», — поделился собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщило, что причиной аварийной посадки самолета стала проблема с поддувом шасси. Посадка прошла штатно.

До этого Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения. Экипажи трех пассажирских самолетов получили сигналы о тревоге, пролетая над южными регионами России. Неизвестные на аварийной частоте на английском языке угрожали: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены».

Ранее Boeing 737 заглох во Внуково во время рулежки к взлетной полосе.