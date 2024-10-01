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В Госдуме обратились к россиянам, планирующим развестись

Депутат Милонов: перед разводом россиянам нужно 33 раза подумать о детях

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LightField Studios/Shutterstock

Россиянам следует прилагать все усилия для сохранения брака, особенно если у них есть дети. Лучше не рушить семью в поисках идеальной пары, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с 360.ru.

«Те, кто собирается разводиться, 33 раза должны подумать: а как будут жить их дети? Ведь их личные хотелки-нехотелки — они понятны, но ведь люди должны нести определенную ответственность за свои поступки», — убежден Милонов.

Он призвал отказаться от вечного поиска идеального партнера, заявив, что это все равно не приведет к желаемому, а также выразив уважение к супружеским парам, бывшим на грани развода и сумевшим сохранить семью. Также Милонов призвал россиянок после развода не рассказывать детям ничего плохого о бывшем супруге и «не накачивать их негативом». В будущем у детей из-за этого может выработаться особый тип мышления, который в конченом итоге сделает их жизнь несчастной, считает парламентарий.

«Для блага твоего ребенка ты не должна рассказывать, какой твой бывший муж козел, негодяй и подонок», — порекомендовал депутат.

Комментируя инициативу своего коллеги, призвавшего отдавать мальчиков-детей отцам на воспитание, Милонов заявил, что речь идет больше о возможности, а не обязанности семей идти на это. Ребенка не должен воспитывать только один родитель – неважно, мать или отец, заключил депутат.

Напомним, до этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил после развода оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами, заявив, что это позволит частично решить вопрос с задолженностями по алиментам.

Ранее россиянам раскрыли три самые частые причины разводов россиян.

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