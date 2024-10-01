Стало известно, сколько россиян оставляют отзывы после онлайн-покупок

Более половины (55%) россиян пишут отзывы о товарах, купленных в интернете, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,6 тыс. человек.

38% из них уточнили, что делятся впечатлениями почти от каждой онлайн-покупки, чтобы другим покупателям было легче определиться.

«Пишу очень часто и всегда максимально честный отзыв, чтобы облегчить выбор другим покупателям. Также сама досконально читаю отзывы прежде, чем купить товар», — поделилась участница опроса.

Еще 9% уточнили, что обычно пишут только хорошие отзывы, когда им хочется похвалить товар или продавца, 8%, напротив, пишут только негативные комментарии. Так они хотят предупредить остальных пользователей. 37% опрошенных ответили, что никогда не пишут отзывы о товарах.

Оставшиеся 8% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что они оставляют комментарии только в исключительных случаях, другие — почти не совершают покупок в интернете.

Опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что большинство — 7 из 10 — россиян оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Положительные отзывы чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины.

Ранее сообщалось, что Ozon начал тестировать новую функцию отзывов пользователей.