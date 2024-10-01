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Россиянам рассказали о пользе кофе для здоровья

«КП»: кофе может защищать от рака и деменции

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Freepik.com

Кофе содержит натуральный стимулятор — кофеин, поэтому может повышать уровень энергии и концентрацию внимания. Об этом kp.ru узнал у экспертов.

Помимо этого, этот напиток в умеренных количествах может снизить риски развития некоторых хронических заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, печени, сахарного диабета второго типа, рака, деменции (слабоумия), болезни Альцгеймера, а также депрессии. Специалисты добавляют, что кофе также может положительно влиять на продолжительность жизни.

«Правда, что тут точно помогает, ясно еще не до конца. Возможно, состав напитка в комплексе, потому что «жизнепродлевающий» эффект был найден и для тех, кто в умеренных количествах пил кофе с кофеином, и для любителей декафа, без кофеинового варианта. И для тех, кто предпочитает кофе молотый, и для тех, кто за растворимый», — говорится в сообщении.

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин до этого говорил, что кофеин улучшает кровообращение в головном мозге. Это защищает клетки мозга от ишемии — недостаточного кровоснабжения, уточнил он.

Ранее россияне рассказали, зачем пьют кофе.

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