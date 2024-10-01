Киллер ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить

Член ореховской организованной преступной группы (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, Солдат попал под программу о защите свидетелей. С ее помощью киллер сможет сразу после освобождения сменить ФИО. Однако точные причины включения Шерстобитова в программу неизвестны. Авторы отметили, что чаще всего такая опция дается заключенным за сотрудничество со следствием.

Сейчас Солдат отбывает 23-летний срок в липецкой ИК-6 строгого режима. Киллер был осужден за совершение особо тяжких преступлений в 1990-е годы. Срок члена ОПГ истекает в 2029 году.

Шерстобитов в 1990-е годы был штатным киллером медведковской и ореховской ОПГ. На его счету 12 доказанных убийств и покушений. Во время выполнения заданий он использовал парики, а также накладные бороды и усы, из-за чего его внешность была неизвестна правоохранительным органам. Солдата смогли задержать только в 2006 году.

27 сентября Shot сообщал, что пожизненно осужденный главарь ореховской ОПГ Сергей Буторин по кличке «Ося» во второй раз написал заявление для участия в СВО. Сейчас он отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее экс-советника губернатора Орловской области обвинили в создании ОПГ.