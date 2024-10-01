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Шестилетний мальчик начал убирать дворы соседей за деньги, чтобы накопить на кота

В США шестилетний мальчик открыл бизнес по уборке дворов, чтобы накопить на кота

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NBC WJAR

В США мальчик стал убирать за деньги дворы соседей, чтобы забрать кота из приюта. Об этом сообщает WJAR.

Шестилетний Лука Арпин из Уорвика, штат Род-Айленд, учится в первом классе и уже зарабатывает деньги своей любовью к уборке и животным. Однажды мать мальчика Робин взяла его с собой на работу, в местный приют.

Так сын стал помогать ей безвозмездно и на постоянной основе, а несколько месяцев назад подружился в приюте с котенком. Школьник просил мать взять его домой, но женщина заявила, что у нее нет денег на содержание нового питомца.

«Он спросил меня: «Что я могу сделать, чтобы собрать деньги? Как я могу собрать деньги, чтобы приютить этого котенка?» Потому что он просто чувствовал, что не сможет жить без него», — вспоминает Робин.

Вдвоем они решили, что мальчик может убираться, так он создал свой небольшой бизнес «Пупа Скупа Лука». Уже несколько недель он ходит по домам своих соседей и предлагает убрать отходы жизнедеятельности домашних животных. Он берет $15, если у хозяев одна собака, и $20 — за несколько питомцев.

За это время Лука собрал достаточно денег, чтобы усыновить котенка, которого назвал Пеббл. Его мать надеется, что бизнес сына пойдет в гору, так как он планирует направить доходы на спасение в будущем других животных.

Ранее сообщалось, что школьник из Башкирии продает свои игрушки, чтобы помочь бездомным животным.

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