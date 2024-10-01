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Полицейские приехали спасать застрявшего в гараже мужчину и нашли там нарколабораторию

В Ленобласти полицейские нашли нарколабораторию, приехав спасать хозяина гаража

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Shutterstock

В Ленинградской области сотрудники полиции случайно накрыли нарколабораторию, когда приехали спасать застрявшего в гараже хозяина. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, правоохранителей в гаражный кооператив «Бриз» в Сосновом Бору вызвал его председатель, перед этим он услышал, что один из собственников не может выбраться из своего бокса и просит о помощи.

Приехавшие на место полицейские вызволили из западни мужчину и осмотрели его гараж. Там они обнаружили несколько канистр с подозрительной жидкостью синего цвета, оборудование для изготовления запрещенных веществ и 38 пакетов с порошком общим весом почти в 39 кг.

Хозяина, 44-летнего безработного Евгения К., который к моменту освобождения находился в тяжелом состоянии, экстренно госпитализировали с наркотическим опьянением.

Найденное в его гараже отправили на экспертизу, которая показала, что внутри одного из брикетов хранилась смесь, содержащая α-PVP. Владельца запасов «синтетики» собираются допросить, когда он придет в себя.

Ранее житель Ленобласти сдал дом уроженцу Донецка и нашел там почти 40 кг наркотиков.

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