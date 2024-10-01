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Жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ

Пострадавшая при обстреле Горловки девочка пыталась помочь раненому подростку

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Сергей Аверин/РИА Новости

Пострадавшая при обстреле Горловки в Донецкой народной республике девочка пыталась помочь получившему смертельное ранение подростку. Об этом рассказала в интервью РИА Новости его мать.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подросток получил несовместимые с жизнью ранения, еще восемь человек ранены, включая троих детей.

При обстреле Горловки украинские военнослужащие применили «натовский» кассетный боеприпас, на это указывают характерные фрагменты, зафиксированные на месте трагедии, сообщили агентству в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным агентства, взрыв кассетного снаряда произошел над спальным районом, суббоеприпасы упали во дворах микрорайона «Солнечный». Несколько кассет сдетонировали рядом с подъездами многоквартирных домов, в результате чего и пострадали трое подростков. Во дворах все еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

«У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение... Еще мальчишка — у него нога. А парень сразу... я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — рассказала мать пострадавшей девочки Татьяна.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ.

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