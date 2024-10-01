Доктор Мясников развеял миф о лечении простуды куриным бульоном

Якобы лечебные свойства куриного супа при ОРВИ — это всего лишь миф. Об этом врач общей практики Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Он обратил внимание, что в 70-х годах ХХ века действие куриного супа сравнивали с противовирусными препаратами и считали, что это блюдо работает не хуже.

«Другое дело, что противовирусные в те годы вообще не работали», — обратил внимание Мясников.

Он обратил внимание, что суп не лечит простуду, он помогает легче ее переносить.

Одним из самых распространенных осложнений при простуде является заболевание ушей. Для того, чтобы не допустить развития отита при ОРВИ, надо снять отек слизистой в носоглотке. Об этом сообщил врач-оториноларинголог Александр Балакин. Он напомнил, что заболевание уха может сопровождаться высокой температурой. Врач счел этот признак тревожным.

Ранее врач-диетолог назвала продукты, от которых стоит отказаться во время простуды.