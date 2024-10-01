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Названы самые востребованные профессии в России

Headhunter: дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в РФ

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Среди самых дефицитных профессий в России названы дворники, токари и врачи. Об этом свидетельствуют данные Headhunter, передает РИА Новости.

«Дворник — индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тыс. рублей», — говорится в документе.

Кроме того, в список востребованных профессий попали фрезеровщик, шлифовщик, повар, пекарь и кондитер. Торговые предприятия нуждаются в продавцах-консультантах.

Также в перечне с наибольшим дефицитом находятся администраторы магазина с медианной зарплатой в 53 тыс. рублей, автослесари и автомеханики (99,8 тыс. рублей), фармацевты-провизоры (60,2 тыс. рублей), слесари и сантехники (71,1 тыс. рублей), агенты по недвижимости (146,9 тыс. рублей) и мерчандайзеры (43,5 тыс. рублей).

20 сентября стало известно, что безработица в Центральной России опустилась ниже 2%. По итогам января она составила 2,2%, в мае — 1,9%.

Ранее в России предсказали резкое замедление роста зарплат со следующего года.

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