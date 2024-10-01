Врач раскрыл способ не допустить развитие отита при ОРВИ

Для того, чтобы не допустить развития отита при ОРВИ, надо снять отек слизистой в носоглотке. Об этом сообщил врач-оториноларинголог Александр Балакин, пишет Aif.ru.

По словам специалиста, при насморке слизистая отекает так сильно, что может перекрывать устье слуховой трубы. Это может стать причиной стреляющих болей.

Балакин напомнил, что заболевание уха может сопровождаться высокой температурой. Он счел этот признак тревожным. Уменьшить боль поможет вставленная в ухо турунда, смоченная борным спиртом. Другой вариант — капли, содержащие лидокаин, и обезболивающие препараты. Оториноларинголог обратил внимание, что лечить средний отит надо у врача, чтобы не допустить осложнений. Например, тугоухость, как следствие хронического воспалительного процесса.

Проблемы со слухом могут быть вызваны различными заболеваниями, в том числе болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением и сахарным диабетом. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова.

Ранее врач рассказал, что делать, если в ухо заполз таракан.