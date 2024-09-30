Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу британки Дон Стерджес онлайн. Дипломат сказала об этом в эфире «России 1».

В июне стало известно, что знаменитый экс-офицер ГРУ и британский шпион Скрипаль может выступить в суде, если его привлекут как свидетеля. В Великобритании скоро начнутся слушания по делу бездомной, которая случайно отравилась в Солсбери «Новичком». Вместе с любовником они нашли вещество на помойке, замаскированное под духи, и распылили его.

По информации газеты Guardian, Скрипали уверены, что переданных ими следствию данных достаточно и их присутствие на заседании суда необязательно.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии британского следствия, они получили дозу отравляющего вещества А234 («Новичок»).

Ранее Скрипалей обнаружили в Новой Зеландии под новыми именами.