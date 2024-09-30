Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма ущерба, которую вменяют полковнику Гамаюнову

Следствие вменяет Гамаюнову ущерб Росгвардии более чем на 80 млн рублей

close
Shutterstock

Следствие вменяет бывшему начальнику авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковнику Олегу Гамаюнову ущерб более чем на 80 млн рублей при поставках Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигурант подозревается в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов.

Следствие продолжает собирать доказательства о причастности полковника к преступлению.

30 сентября стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. В сообщении уточнили, что Гамаюнов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 26 ноября.

17 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал имущество по уголовному делу о получении взятки бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова. Всего по делу арестовано имущество на 49 млн рублей.

Ранее стало известно об аресте замглавы минспорта Ростовской области по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами