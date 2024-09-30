Названа сумма ущерба, которую вменяют полковнику Гамаюнову

Следствие вменяет бывшему начальнику авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковнику Олегу Гамаюнову ущерб более чем на 80 млн рублей при поставках Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигурант подозревается в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов.

Следствие продолжает собирать доказательства о причастности полковника к преступлению.

30 сентября стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. В сообщении уточнили, что Гамаюнов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 26 ноября.

17 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал имущество по уголовному делу о получении взятки бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова. Всего по делу арестовано имущество на 49 млн рублей.

Ранее стало известно об аресте замглавы минспорта Ростовской области по делу о взятке.