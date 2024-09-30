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Экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии арестован

В Москве арестовали экс-главу службы Росгвардии по подозрению в мошенничестве

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235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия. В сообщении уточнили, что Гамаюнов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 26 ноября. Санкция вменяемой полковнику Росгвардии предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

25 сентября Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС), которых заподозрили в «сливе» служебных данных за взятку. По данным следствия, один из таможенников — Роман Тархов — дал согласие на явку с повинной и дал показания о том, что он был посредником при передаче денег другому сотруднику по фамилии Шейников за получение данных о декларировании товаров, проходящих через границу.

Ранее суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках.

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