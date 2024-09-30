В Госдуме объяснили, кого не коснется запрет на пропаганду чайлдфри

Новый закон о запрете пропаганды движения «чайлдфри» не коснется решения женщин отказаться от рождения детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — объяснил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что целью закона является пресечение любого деструктивного контента, который «может повлиять на решение личности о рождении детей».

По словам парламентария, если в России не запретят это движение на законодательном уровне, то решить демографическую проблему в стране не удастся. Володин также назвал пропаганду бездетности «социально опасным явлением».

В Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

При нарушениях через СМИ и интернет размер штрафов вырастет до пяти миллионов рублей. Рассмотрят законопроект депутаты в октябре.

Подробнее о том, кто такие чайлдфри, как появилось это течение и за что его критикуют, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри.