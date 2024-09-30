В Оренбурге мошенники обманули 63-летнюю женщину, оставив ее без квартиры

Жительница города Оренбурга лишилась квартиры, поверив мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области.

В ведомстве рассказали, что в местные правоохранительные органы обратилась 63-летняя женщина.

По словам гражданки, аферисты написали ей в мессенджере и представились сотрудниками департамента жилищного хозяйства (ЖКХ). В результате злоумышленники убедили женщину, что ее квартира попала в руки мошенников.

Тогда же они предложили жительнице Оренбурга «обезопасить» собственность, сменив кадастровый номер. Однако для этого заявительнице надо было сначала продать помещение, заключив сделку купли-продажи.

Женщина последовала советам аферистов, после чего перевела вырученные за квартиру деньги — 1 688 000 рублей — на предоставленный ей «безопасный» счет. Но впоследствии она поняла, что на самом деле отправила средства злоумышленникам, так как те перестали выходить на связь.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ <...>. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточнили в министерстве.

Ранее в Тульской области пенсионерка отдала аферистам более 15 млн рублей, поговорив с «начальником».