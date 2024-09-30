Участники программы «Время героев» отметили День воссоединения

Участники программы «Время героев», проводимой ВШГУ президентской академии, стали гостями концерта-митинга, посвященного годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Отмечается, что концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» состоялся 30 сентября на Красной площади.

Как отметил герой ДНР, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, фронт у каждого свой. По его словам, теперь у участников программы «Время героев» он особый.

«Наш фронт впереди! Мы готовы выполнять задачи там, куда пошлет нас Родина, и где мы будем нужны в тот момент и в тот час, когда понадобится наша помощь. Сейчас мы получаем огромную базу знаний, которая, вместе с военным опытом, будет служить на благо нашей Родины», — сказал он.

В свою очередь, герой России Владислав Головин акцентировал внимание на своем будущем карьерном пути.

«Мы люди военные. Как Родина прикажет, так оно и будет. У нас в уставе так определено. Несомненно, приказ мы выполним. Все наши усилия будут направлены только на укрепление позиций нашей страны на мировой арене», — сказал он.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в этих регионах прошли референдумы.

В 2024 году в День воссоединения с РФ Путин заявил, что страна шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.