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В Минфине РФ анонсировали возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров

Минфин РФ: пенсии работающих пенсионеров начнут индексировать с 2025 года

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Александр Кряжев/РИА Новости

Возобновление индексации денежных пособий, которые получают работающие пенсионеры, включили в проект федерального бюджета РФ на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства финансов страны.

«С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров», — рассказали в ведомстве.

30 сентября российское правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу РФ проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов.

В министерстве финансов страны сообщили «Газете.Ru», что документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. По данным аналитиков, в следующие три года темпы роста российской экономики будут умеренными и составят от 2,5% до 2,8%.

При этом доходы федерального бюджета РФ в 2025 году прогнозируются на уровне 40,3 трлн рублей, а расходы — 41,5 трлн рублей. В 2026 году эти показатели достигнут 41,8 трлн и 44 трлн рублей соответственно, а в 2027 — 43,2 трлн и 45,9 трлн рублей соответственно.

Комментируя документ, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что он был составлен с учетом поручений главы государства Владимира Путина. В частности, в нем предусмотрены расходы на социальные обязательства.

Ранее российские депутаты оценили проект федерального бюджета РФ на следующие три года.

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