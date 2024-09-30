Профессиональный «друг» японцев рассказал о тайнах профессии

Сорокалетний житель Японии придумал необычный бизнес — он продает одиноким людям «дружбу» за деньги. Об этом он рассказал в интервью YouTube-блогеру Дрю Пински.

По словам Седзи Моримото, за годы работы в этом качестве он прославился, стал «легендой» Токио и даже выпустил автобиографическую книгу. За одну дружескую встречу с клиентом он получает 14 тысяч йен (около 9 тысяч рублей по текущему курсу). Его годовой заработок составляет 11,4 миллиона йен (около 7,4 миллиона рублей).

Моримото рассказал о некоторых странных клиентах, которые ему запомнились. Так, однажды он был «другом» женщины, которая стала в его присутствии есть бумагу. В другой раз его клиентка несколько часов искала тайный профиль мужа на сайтах знакомств, а ему оставалось лишь наблюдать за этим.

По мнению Моримото, профессиональный «друг» должен быть интровертом с ярко выраженной личной харизмой. Ему не следует инициировать темы для разговоров, с некоторыми людьми можно провести несколько часов в полном молчании. Его услуги востребованы у одиноких людей, страдающих от социальной изоляции — в Японии таких очень много. У Моримото есть подражатели, но никто из них не добился столь заметного успеха.

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