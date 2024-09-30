Россиянка взяла кредиты, продала квартиру и перевела почти 6 млн рублей мошенникам

В Нижнем Новгороде местная жительница перевела мошенникам 5,8 млн рублей, параллельно лишившись собственности. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Женщина 68 лет обратилась в полицию и рассказала, что на днях ей позвонили неизвестные. Они заявили, что с ее счета якобы переводятся деньги в недружественную страну, в связи с чем нужно выполнять ряд действий.

В список этих действий вошли продажа пенсионеркой ее же квартиры, а также оформление трех кредитов — на 500 тысяч рублей каждый. Общую сумму — более 5,8 млн рублей — нижегородка перевела на счета мошенников.

Отмечается, что преступники контролировали действия пожилой женщины в течение 3 недель, регулярно связываясь с ней по телефону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось об инциденте в Волгограде, где 62-летний инженер пытался спасти свои накопления и перевел мошенникам более 10 млн рублей.

Ранее стало известно о случае в Тульской области, где пожилая россиянка отдала мошенникам более 15 млн рублей после разговора с «начальником».