В Тамбовской области загорелись десятки хозпостроек и домов

Десятки строений загорелись в населенном пункте Тихий Угол в Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в частном секторе. Всего огонь охватил 44 постройки.

«Тушение осложняет сильный ветер. На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники», — говорится в заявлении.

В группе «Тамбов без сахара» в социальной сети «Вконтакте» пишут, что сначала в населенном пункте загорелась сухая трава. Позже пламя распространилось на хозяйственные постройки и, по словам очевидцев, на жилые дома.

На этом фоне на место происшествия прибыл глава Тамбовского района Константин Пудовкин. Он отметил, что к тушению огня привлекли 10 пожарных расчетов. Кроме того, в Тихий Угол приехали бригады скорой помощи.

Чиновник добавил, что из-за ЧП власти решили эвакуировать местных жителей в пункты временного размещения.

«Просьба не поддаваться панике», — подчеркнул Пудовкин.

В официальном Telegram-канале МЧС РФ отмечается, что также строения загорелись в селе Шапкино в Тамбовской области. Здесь огонь охватил 15 построек, а в ликвидации возгорания задействовали 11 единиц техники и более 30 сотрудников экстренных служб. Другие подробности о ситуации в этом населенном пункте пока не поступали.

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