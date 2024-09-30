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Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокуса»

Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокуса» за самоотверженность

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому двум сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл» объявляется благодарность за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте. Соответствующий документ опубликовали на портале официальной и правовой информации.

Так, согласно документу, благодарность объявили администратору ложи административно-хозяйственного отдела «Крокус Сити Холла» Софии Мейер, а также контролеру отдела пропускного режима Алексею Осанушкову.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В тот день несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Сотрудники площадки оказывали активную помощь оказавшимся в «Крокусе» людям. Многие из них были награждены за свои заслуги. Так, в июне Путин наградил медалями школьников, которые спасали людей при теракте.

Ранее «Крокус групп» начал выплаты пострадавшим в теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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